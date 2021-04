Pressemitteilung 502 - Freiwillige Feuerwehren der Stadt Pattensen - Verkehrsunfall auf B443 bei Pattensen

Der Unfallort befand sich auf der Bundesstraße 443 direkt an der Zufahrt von der Bundesstraße 3 östlich vom Ortsteil Pattensen.Zwei Kleinwagen der Marke Volkswagen sowie eine Mercedes Limousine im Gespann mit einem Anhänger waren an dem Unfall beteiligt.Die Fahrerin eines VW-Up wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt/eingeschlossen, konnte von den Einsatzkräften befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Fahrer des Mercedes wurde ebenfalls schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte prophylaktisch den Brandschutz durch einen dreiteiligen Löschangriff (Wasser/Schaum/Pulver) sicher.Auf Grund der unübersichtlichen Lage sowie Anordnung der Unfallfahrzeuge, war nicht ersichtlich in welche Fahrtrichtung die beteiligten PKW fuhren und welche Ursache dem Schadensereignis vorausgegangen war. Auch zur Sachschadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.Eingesetzte Kräfte:Ortsfeuerwehr Pattensen mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräftenstellv. StadtbrandmeisterRettungsdienst mit vier FahrzeugenNotarzt mit einem FahrzeugRettungstransporthubschrauber Christof Niedersachsen + NotarztLeitender Notarzt der Berufsfeuerwehr HannoverPolizei mit mehreren EinsatzfahrzeugenVerkehrsunfalldienst/UnfallforschungThorsten SteigerHauptlöschmeister