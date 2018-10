Jugend des Ski-Clubs Eilvese hat viel Spaß im Ötztal

Für alle jungen Skifahrer wurden Skikurse organisiert. Egal, ob es für die Kids die erste Erfahrung mit dem Skisport war, oder ob schon Vorkenntnisse vorlagen - am verschneiten Tiefenbachgletscher in Sölden hatten alle viel Spaß und konnten ordentlich etwas dazulernen.Aber auch abseits der Pisten hatten die Organisatoren der Fahrt wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Dazu zählte unter anderem eine sehr schöne Fackelwanderung durch das nächtliche Huben und ein Besuch im Aqua Dome in Längenfeld.Zeitgleich zu der Herbstfahrt der Jugend fanden in Sölden die Vorbereitungen zum Skiweltcup Opening der ganz großen Stars aus dem Skisport statt. Aus diesem Grund konnte der Ski-Club Eilvese leider nicht die Rennen zum Ausfahrer der Vereinsmeister veranstalten. Das änderte allerdings nichts an der guten Stimmung.Auf der Heimreise legten die Mitfahrer einen Zwischenstopp in der größten Therme der Welt ein: Die Therme Erding. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen noch einen schönen Tag im Wasser verbringen, bevor endgültig die Heimfahrt angetreten wurde.