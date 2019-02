DRK-Ortsverein Frielingen ehrt 60 jährige Mitgliedschaft 

Das Protokoll des vergangenen Jahres laß Christine Widemann , stellvertretende Vorsitzende, vor. Im Jahresbericht von Heike Schmidt wurden die Höhepunkte des vergangenen Jahres aufgezeigt. Erfolgreich kann auf die Blutspenden aus 2018 zurückgeschaut werden. 151 Spender kamen zu den 3 Terminen in die DRK-KiTA Farbenfroh, davon 18 Erstspender. Danke hier an das Helferteam.Der Vorstand traf sich zu zwei Vorstandsitzungen, er nahm an den Ausmärschen des Schützenvereins teil und besuchte die Jubilare des Ortsvereins.Schatzmeister Martin Ebert berichtete über die finanziell sehr gute Lage des Vereins. Das bestätigten die Kassenprüfer Ria Krajewski und Inge Wieneke. Ein Kassenprüfer wurde neugewählt, Angelika Hanebuth besetzt dieses Amt ab jetzt.Rolf Posor übernahm die Ehrungen. Ingrid Kölling, Gisela Öhlschläger und Elsbeth Kahle sind seit 1959 im DRK, sage und schreibe 60 Jahre. Mit Applaus und den besten Glückwunsche wurde sie auf der Versammlung geehrt.Zu den Termine für 2019 gehört eine Tagesfahrt nach MindenSchifffahrt Benhausen am 16. Juni 2018, hierfür kann man sich bei Heike Schmidt, Tel. 05131/453422 (nachmittags, abends) anmelden, Gäste sind willkommen. Die Fahrt kostet 40,- € pro Person.Es sind 3 Blutspendetermine geplant, 2 Mal Frühstück, ein Kaffenachmittag und die Teilnahme an den Ausmärschen des Schützenvereins. Abschluss ist der Frielinger Weihnachtsmarkt. Dort präsentiert sich das DRK mit der Weihnachtsbude mit Fischbrötchen und Kakao.Um 19.00 Uhr beendete Heike Schmidt den offiziellen Teil des Abends. Mit einem leckeren Essen endete die diesjährige Jahreshauptversammlung.