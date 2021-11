20.000€ für die Arbeit des Vereins Waage e.V. von fünf Lions-Clubs

Die Präsidenten der Lions-Clubs Deister-Calenberger Land, Garbsen, Hannover-Herren­hausen, Langenhagen und Neustadt am Rübenberge haben in einer gemeinsamen Aktion eine Spende von 20.000€ an den Verein Waage e.V. Hannover übergeben.A



Als vor 15 Jahren der LC Garbsen und der LC Neustadt a. Rbge. ihren ersten gemeinsamen Adventskalender „Lions-Sterntaler“ herausgegeben haben, war der Erfolg unsicher und die Hauptsorge, dass auch alle Exemplare verkauft wurden. Aber es lief gut an und in den nächsten Jahren konnte die Auflage schrittweise erhöht werden. Dabei hatten die beiden Clubs eine Struktur und eine datenbankgestützte Plattform erarbeitet, die in den Folgejahren verbessert wurde und dann auch das Interesse weiterer Lions-Clubs erweckte. Kurzerhand wurde dann drei weiteren benachbarten Clubs die erarbeitete Plattform zur Nutzung für ihre eigenen Advents­kalender zur Verfügung gestellt. (Langenhagen und Herrenhausen sind 2010 dazugekommen, Deister-Calenberger Land 2013.) Die Verwendung der gemeinsamen Struktur – bis hin zur gemeinsamen Ziehung der Gewinne - hat in den Jahren manche Arbeiten erspart und den neu hinzugekom-menen Clubs den Start erleichtert.Die Erlöse sind dank der ehrenamtlichen Tätigkeit aller Beteiligter zu über 90% den gemein­nützi­gen Zwecken der jeweiligen Fördervereine zugute gekommen. (7% Umsatzsteuer, Druckkosten, Anmeldegebühren...)Vor diesem Hintergrund haben alle beteiligten Clubs beschlossen, nach der langen Zusammen­arbeit einmal mit einem gemeinsamen Kraftakt aus einem Teil der Kalendererlöse ein größeres Projekt zu stemmen. Helmut Wessels hat seinerzeit die datenbankgestützte Plattform erarbeitet, sie betreut und neue Clubs eingewiesen. Er hat auch dieses gemeinsame Projekt initiiert und mit Wolfgang Rosenbusch, dem 1. Vorsitzenden der Waage e.V. Hannover, abgestimmt.Nach den unübersehbaren pandemiebedingten Schäden in den Bereichen Bildung, Kunst und Kultur scheint nun ein Zeitpunkt gekommen, an dem Hilfs-Maßnahmen notwendig sind.Durch die pandemiebedingten Einschnitte in das Leben vieler Familien haben insbesondere auch Elternkonflikte und Gewalt an Kindern zugenommen und Kinder aus bestimmten Eltern­häusern haben sowohl bildungsmäßig als auch sozial sehr unter den Beschränkungen gelitten.Deshalb ist die Wahl für dies gemeinsame Projekt auf den Verein Waage e.V. gefallen, der in diesen Bereichen seit Jahren eine wertvolle Arbeit bei Schlichtungen und Ausgleich leistet.Insgesamt kommt ein Betrag von 20.000€ für die Waage e.V. zusammen für die "Klärung eskalierter Familienkonflikte zum Schutz der Kinder" mit Schwerpunkt in der Region Hannover.Wolfgang Rosenbusch dankte in einer kurzen Erwiderung für die besondere Spende und machte deutlich, wie sehr der gemeinnützige Verein Waage e.V. auf Zuwendungen angewiesen ist.