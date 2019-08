Pfarrsaal St. Raphael in Steppach

Pfarrsaal St. Raphael in Steppach , Kolpingstraße 8 , 86356 Neusäß DE

Neusäß : Pfarrsaal St. Raphael in Steppach

Alte, kranke und behinderte Menschen sollen im eigenen Zuhause und in ihrer vertrauten Umgebung möglichst lange eigenständig und selbstbestimmt leben können.



Deshalb ist es wichtig, das Umfeld und die Wohnung an die veränderten Lebensumstände und Bedürfnisse anzupassen.



Der Sozialverband VdK, Ortsverband Neusäß/Aystetten veranstaltet zusammen mit dem Seniorenbeirat der Stadt Neusäß einen Informationsvortrag zu diesem Thema.



Der Vortrag findet statt: Montag, 09. September 2019 um 14:30 Uhr im Pfarrsaal St. Raphael, Kolpingstr. 8a in Neusäß-Steppach.

Die Veranstaltung ist öffentlich und kostenfrei.