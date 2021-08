BADSTEG-BLUES

heit auf d'Nacht werd dr Badsteg abgrissa!Was ham mir zwoi als kloine Buabado alles in dia Schmutter nei gschmissa?Ganze Händvoll bunte Kieselstoinerund grosse Blätter vom KastaniebaumMit dene amol bis zur Donau na fahrades war unser ewiger Seemannstraum.Wia oft, guadr Freind,simmer auf dem eiserna Gländer gsessa,hamm unsre Kirschkern nunter gspucktund di ganz Welt drumrum vergessa?Hätt'n gern grätige Weißfisch gfangamit krumme Nägel anra groba SchnurAber do wärn dia Fisch eher dersoffa,mir warn halt echte Freind der Natur.Hörsch es no, guadr Freind,des hölzerne Scheppra wia Donnerschlag,wemmer mit de Räder drüber gsaust sin,zur Buababade na, an hoisse Sommertag?Tollkühn oba num aufm Gländer balanciert,des ham si bloß echte Helden traut,oder hoimlich unterm Brückle ghoggtund de Mädla untern Rock nei gschaut.Aber nimmer lang, guadr Freind,dann werd unser Badsteg abgrissaund mea a scheens Stückle vom Dorfauf'n Hainhofer Schutthaufa gschmissaDi bekümmerts nimmer, alter Freind,liegsch scho so lang am Kirchberg obaAber i wollts Eich halt wia friaher verzähla,Dir und alle andern Kumpel do droba!