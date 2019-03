12 Uhr mittags ... irgendwo im Westen

Valley, irgendwo über mir kreist ein gefiederter Todesbote, wartet geduldigdarauf, daß mich der Durst auf den knochenharten Boden sinken läßt. Ichklammere mich an den Gedanken, die kleine Bar dort oben zu erreichen, alsder silberne Lauf einer Winchester am Grat des Canyons in der Sonneaufblitzt. Sie haben mich entdeckt ...OK, die Hütte ist nur ein Dixi-Klo, das ist auch nicht das sagenumwobeneTal des Todes, sondern eine Kiesgrube in Täfertingen und ich sattle nichtmeinen Mustang, sondern besteige meinen Drahtesel, um nach Hause zu radeln.Aber man wird doch einen Moment träumen dürfen von "Vierzig Wagenwestwärts" und all den anderen Klassikern des Westernkinos bevor man dieleergeschossene Kamera lässig zurück in den Halfter gleiten läßt.