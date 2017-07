- FC Bayern: Douglas Costa vor Wechsel zu Inter!

Gehen der FC Bayern und Douglas Costa im Sommer getrennte Wege? Der Transfer des Brasilianers zu Juventus Turin galt bereits als fix. Doch dann machte die "alte Dame" einen R├╝ckzieher. Nun soll der 26-J├Ąhrige doch noch nach Italien in die Serie A wechseln. Schnappt sich Inter Mailand den brasilianischen Fl├╝gelflitzer?

FCB: Costa zu Inter statt zu Juventus?

Nach dem geplatzten Transfer von Douglas Costa zu Juventus hat Bayern M├╝nchen pl├Âtzlich das Problem, dass mit Serge Gnabry und Costa aktuell zwei ├Ąhnliche Spielertypen im Kader stehen. Eigentlich wollte Trainer Carlo Ancelotti den Brasilianer in der Sommertransferperiode abgeben. Mit Juve hatte sich der Rekordmeister bereits auf eine Abl├Âse von 40 Millionen Euro geeinigt. Doch dann kam der R├╝ckzieher vom italienischen Meister. Denn angeblich sei das Geld nun f├╝r Au├čenverteidiger Danilo von Real Madrid vorgesehen. Einen weiteren "Nicht-EU-Profi" d├╝rften die Italiener im Sommer dann nicht mehr verpflichten.Wie die "Sport Bild" berichtet, soll aber ein anderer Serie-A-Klub in den Startl├Âchern stehen und ernsthaftes Interesse am 26-J├Ąhrigen bekundet haben. Inter Mailand soll laut der "Gazetta dello Sport" an Douglas Costa interessiert sein. Bayern-Pr├Ąsident Uli Hoene├č ist aufgrund des bereits vollzogenen Transfers von Confed Cup-Sieger Serge Gnabry darauf aus, Costa unbedingt noch vor dem 31. August loswerden zu wollen: "Wenn ein Verein kommt, der die Summe bezahlt, die Karl-Heinz Rummenigge aufgerufen hat, wird er weggehenÔÇť, so Hoene├č.