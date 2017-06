FC Augsburg: Kommt Loris Karius für Marwin Hitz als Nr. 1?

Wechselt der Liverpool-Torhüter Loris Karius zum FC Augsburg? Die britische “Sun” berichtet, dass der deutsche Bundesliga-Verein Interesse am 23-Jährigen hat. Damit wird der Wechsel von Marwin Hitz immer wahrscheinlicher. Wird Karius statt Fabian Giefer die neue Nummer 1?

Tauschgeschäft zwischen Liverpool und Augsburg?

Den Gerüchten zufolge, soll der FC Augsburg bereits beim FC Liverpool einen Transfer für Torwart Loris Karius angefragt haben. Der 23-Jährige ist in Deutschland ein hoch angesehener Torhüter. Augsburg will ihn nun aus England weglocken und zurück in sein Heimatland bringen. Doch wie groß ist das Interesse wirklich? Der FC Augsburg hatte bereits Fabian Giefer als Schlussmann unter Vertrag genommen. Doch es ist unklar, was im Falle eine Abgangs von Marwin Hitz passieren wird.Für eine Ablöse von 6,2 Millionen Euro wechselte Loris Karius vom FSV Mainz 05 nach Liverpool. Doch der 1,90 Meter große Torhüter bestreitete nur 16 Pflichtspiele für die Mannschaft von Jürgen Klopp, denn Simon Mignolet wurde im Tor bevorzugt. Allerdings sei sich Klopp über die Zukunft von Karius noch ziemlich unsicher und glaube daran, dass er zum Stammtorhüter Liverpools werden könnte. Doch angeblich ist Liverpool auch am Augsburger Torwart Marwin Hitz interessiert. Kommt es somit zu einem Tauschgeschäft der beiden Mannschaften?