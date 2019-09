Wieso wir nach dem Tode leben

Gralskreis in München

Gralskreis in München , Möhlstraße 25 , 81675 München DE

München : Gralskreis in München



Lesung aus dem Werk "Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft" von Abd-ru-shin



Geburt und Tod sind der Anfang und das Ende des Erdenlebens. Die Gralsbotschaft gibt verständliche Erklärungen darüber, daß wir nach dem Tode weiterleben und was uns nach dem Abscheiden aus dem Erdenleben erwartet. Die Lesung beinhaltet die Anfangsgeschichte einer abgeschiedenen Seele im Jenseits.



Der VortragendeChristian Knaupp, Jahrgang 1971, arbeitete nach seinem Ingenieursstudium in der Landschaftsplanung und im Transportwesen. Seit 2010 ist er beruflich für die Stiftung Gralsbotschaft tätig.



Karten zu je 5,00 Euro sind an der Abendkasse erhältlich.

Nähere Informationen zur Veranstaltung unter der Mailadresse muenchen@stiftung-gralsbotschaft.org sowie unter der Telefonnummer 089/18 90 88 81.