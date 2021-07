Häusler und Mehring erreichen Soforthilfe-Prüfung für das Zusamtal

Die bereits im Juni stark betroffenen Gebiete blieben in diesem Sofortprogramm unberücksichtigt.Im Rahmen der Dringlichkeitsanträge, die heute im Bay. Landtag beraten und verabschiedet wurden, beantragten die beiden Regierungsfraktionen FW und CSU ein weitergehendes Hilfeprogramm gemeinsam mit dem Bund aufzulegen, um neben den Soforthilfen auch Wiederaufbauhilfen in einem ausreichenden Umfang ausreichen zu können. Dieses sollte in seiner ursprünglichen Fassung wiederum auf die im Juli Geschädigten beschränkt bleiben.Den beiden regionalen Abgeordneten und verantwortliche Funktionsträgern der FW-Regierungsfraktion Dr. Fabian Mehring und Johann Häusler ging dieser Entwurf nicht weit genug, da er die betroffenen Regionen des Juni-Hochwassers unberücksichtigt ließ. Sie waren in diversen Vor- und Abstimmungsgesprächen mit dem Koalitionspartner letztlich übereingekommen, auch die Juni-Geschädigten in diesen Antrag mitaufzunehmen.Ihr Dank gilt den Verantwortlichen des Koalitionspartners CSU für deren Bereitschaft und Unterstützung. Insbesondere zeigen Häusler und Mehring sich dankbar für den kurzen persönlichen Draht und die pragmatische Handhabung durch Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Umweltminister Thorsten Glauber.MdL Johann Häusler hat bereits gestern unmittelbar nach der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten in einem persönlichen Gespräch mit Markus Söder dessen Wohlwollen auch für unsere Region dankbar zur Kenntnis genommen. Der parlamentarische Geschäftsführer Dr. Fabian Mehring konnte nunmehr mit seinem CSU-Geschäftsführer Tobias Reiß vereinbaren, diesen Antrag entsprechend für die Juni-Geschädigten zu erweitern.Dieser gemeinsame Dringlichkeitsantrag wurde heute Mittag im Plenum des Bay. Landtags mit Ausnahme der AfD-Fraktion von allen Fraktionen einhellig angenommen.Johann Häusler, der gemeinsam mit Fabian Mehring als einzige Vertreter unserer Region an dieser Abstimmung beteiligt war, fragte explizit im Plenum in einer offiziellen Anfrage Finanzminister Albert Füracker ob aufgrund dieser Antragsergänzung auch die Gebietskulisse des bayerischen Soforthilfeprogramm um diese betroffenen Regionen erweitert wird. Das würde auch das Zusamtal betreffen.Finanzminister Albert Füracker versicherte gegenüber dem Landtag, dass er sich massiv beim Bund dafür einsetzen werde und im Erfolgsfall selbstverständlich analog im bayerischen Programm verfahren wolle.So bleibt für die besonders hart von Hochwassergeschädigten im Zusamtal eine große berechtigte Hoffnung, noch nachträglich ins Sofort- und Wiederaufbauprogramm aufgenommen zu werden.