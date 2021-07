Wegkreuzrallye - eine Sommerferienaktion der PG Meitingen

Meitingen : Pfarreiengemeinschaft |

"Was können wir hier in der Nähe denn in den Ferien noch unternehmen?" Welche Eltern haben sich diese Frage nicht schon mal gestellt! Vielleicht haben wir einen Tipp für Sie...

Im letzten Jahr hat das Familiengottedienst-Team der PG Meitingen bereits eine Kirchen-Rallye veranstaltet, von den Teilnehmern kamen dazu sehr viele positive Rückmeldungen.Das hat uns angespornt, auch für den Sommer 2021 eine Aktion zu planen. Unsere Idee ist es, dass wir hier daheim unsere schöne Natur genießen, bekannte und eventuell neue Wege in unserer Heimat mit offenen Augen betrachten und vielleicht das eine oder andere bisher übersehene Kleinod entdecken. Deshalb haben wir die Wegkreuzrallye durch die PG Meitingen entworfen. Flyer mit den Stationen liegen ab Ferienbeginn in den Pfarrkirchen St. Wolfgang Meitingen, St. Clemens Herbertshofen und St. Nikolaus Langenreichen auf. Auch auf der Homepage unter www.bistum-augsburg.de/Pfarreien/Meitingen bzw. Herbertshofen können die Stationen mit den Aufgaben heruntergeladen werden.In welcher Reihenfolge die Kreuze aufgesucht werden, ist völlig egal. Auch die Zeit spielt keine Rolle. Eine Tagestour zu unternehmen ist genauso möglich wie die Ziele in einzelnen Etappen aufzusuchen.Der Standort der Kreuze ist sowohl im Text beschrieben als auch mit Hilfe von Google-Maps auffindbar.Einzelne Buchstaben aus den Rätselfragen ergeben den Lösungssatz, der bis spätestens 12. September 2021 zurückgeschickt werden kann.Aber nicht nur Familien sind herzlich zur Teilnahme eingeladen: JEDER und JEDE Person darf mitmachen! Und natürlich gibt es auch wieder kleine Preise zu gewinnen😊.Wir wünschen schöne Entdeckungen und Erlebnisse und freuen uns schon sehr auf viele Teilnehmer!Das Familiengottesdienstteam der PG Meitingen