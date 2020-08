Antikriegstag

Kundgebung und Kranzniederlegung

Vor 81 Jahren begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Mit einer Kundgebung und Kranzniederlegung am Antikriegstag erinnert der Kreisverband DIE LINKE Marburg-Biedenkopf an die Millionen von Toten, die dem sinnlosen Gemetzel zum Opfer fielen. Auch der jüdischen und sowjetischen Opfer des Rassenwahns der Nationalsozialisten wird gedacht werden.Zudem will der Kreisverband DIE LINKE Marburg-Biedenkopf auf wachsende Kriegsgefahren aufmerksam machen. Er fordert, die NATO-Aufrüstung zu beenden und die angestrebte Verdopplung des deutschen Rüstungshaushalts zu unterlassen. Die Milliarden für die Anschaffung von Kampfdrohnen seien im Bildungswesen wesentlich sinnvoller angelegt. Der Vorstand des Kreisverbandes begrüßt den geplanten Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland und fordert, die in Rheinland-Pfalz stationierten Atomwaffen gleich mitzunehmen. Inge Sturm, die kreisvorsitzende sagt: "Statt den Abzug zu bejammern, sollte die Bundesregierung sich selbstbewusst zu einem Rüstungsstopp bekennen, und nicht Donald Trump erneut versichern, dass Deutschland die NATO-Aufrüstungsvorgaben erfüllen werde,"Inge Sturm, Vorsitzende des Kreisverbandes DIE LINKE Marburg-Biedenkopf, ehem. außenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Bundestag