Ausflugstipps am Vatertag 2017 in Rheinland-Pfalz

Passend zum Vatertag am 25.05 soll es laut Wetterbericht schönes Wetter geben. Somit lässt sich an diesem Tag so einiges unternehmen. Doch was für Ausflugsmöglichkeiten hat man in der Rheinland Pfalz?

Kletterwald oder Labyrinth

Bei schönem Wetter lässt sich vor allem draußen in der frischen Luft viel unternehmen. Wie wäre es also mit einer Runde Schwimmen? Dann könnte man das Freibad Waxweiler besuchen und dort seine Bahnen schwimmen oder auch einfach nur in der Wiese liegen und entspannen. Doch wer nicht so Lust auf Schwimmen hat, kann den Vatertag 2017 auch im Wild- und Freizeitpark Klotten den Tag verbringen. Man kann sowohl mit einer Menge verschiedener Fahrgeschäfte Spaß haben, als auch eine Vielzahl von Tierarten betrachten.In Kröv hat man außerdem die Möglichkeit im Adventure Forest Mont Royal in verschiedenen Parcours zu klettern. Dabei erkundet man die Natur im Kletterwald und lernt seine eigenen Grenzen kennen. Oder wie wäre es mal in einem echten Labyrinth nach dem Ausgang zu suchen? Dann könnte man in das 30.000 m² große Maislabyrinth in Dalheim. Auch die Burg Eltz könnte für einen Familieinausflug interessant sein, ebenso wie das Gutenberg-Museum. Oder wie wäre es mit einem Besuch am Nürburgring? Ganz sicher gefällt das jedem Vater! Es gibt also einige Ausflugsmöglichkeiten, die auf jeden Fall einen schönen Vatertag 2017 und viel Spaß garantieren.Noch keine Geschenkidee? Hier gibt's einige Ideen!