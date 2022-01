Lohnt sich die Kapitalanlage mit einem Robo-Advisor?

Robo-Advisor stehen sinnbildlich für den digitalen Wandel

Das Gesamtkonzept Robo-Advisor? Einfach und günstig Geld anlegen

Der digitale Wandel – ein Schlagwort, dass in den letzten Jahren immer wieder in den verschiedensten Zusammenhängen zu hören war und letztendlich doch eher als Randnotiz wahrgenommen wurde. Bis….Corona kam. Denn spätestens mit dem Corona-bedingten Lock-Down wurde deutlich, was es mit dem digitalen Wandel in der Praxis auf sich hat.Sei es beim Thema „Home-Office“ und der Anbindung an firmen-eigene Systeme, der Nutzung von Online-Shopping bis hin zur Einreichung notwendiger Anträge bei Ämtern beziehungsweise öffentlichen Institutionen. Und letztendlich eben auch beim Thema Finanzen, denn sowohl beim Thema Online-Zahlungen als auch beim Thema Investment konnten Nutzungs-Rekorde während der nachwievor anhaltenden Corona Pandemie verzeichnet werden.Um es an einem Beispiel festzumachen, dass sinnbildlich für den digitalen Wandel in der Finanzwelt steht – dem Aufkommen sogenannter Robo-Advisor, deren Anzahl mittlerweile auf knapp 50 Robo-Advisor Anbieter innerhalb weniger Jahre angewachsen ist. So konnten zahlreiche, jener Robo-Advisor Anbieter gerade in den letzten 18 Monaten die Anzahl ihrer Kunden und den damit eingesammelten Anlegergeldern vervielfachen. Die Möglichkeit online zu jeder Zeit ohne großen bürokratischen Aufwand Kapital anzulegen zu können, ohne hierbei das Haus verlassen zu müssen, scheint zahlreiche Menschen gerade während der Corona Pandemie überzeugt zu haben.So berichten Vertreter verschiedener Robo-Advisor auf entsprechende Nachfrage, dass gerade während des ersten Lock-Downs unerwartet viele Menschen teilweise hohe 5-stellige Beträge investiert hätten. Summen, von denen man vor der Pandemie teilweise deutlich entfernt war.Doch lag dieses Wachstum bei den Anlegern wirklich nur an den Umständen, die durch Corona hervorgerufen wurden? Oder einzig und allein daran, dass zahlreichen Menschen realisierten, dass man, um ein Investment tätigen zu können, nicht zwingend eine Bank-Filiale benötigt? Sicherlich, doch hierin den einzigen Grund für den steigenden Erfolg der digitalen Anlage zu sehen, ist wenig objektiv.Vielmehr dürfte es an dem Gesamt-Konzept „Robo-Advisor“ liegen, dass immer mehr potenziellen Anleger auf den Plan ruft, sich mit jenen Kapitalanlage-Angeboten zu beschäftigen. Das hier der Lock-Down entsprechende Zeit geschaffen hat, um sich zu informieren dürfte dabei unbestritten sein.So bieten Robo-Advisor vor allem 3 wesentliche Vorteile, die so manch einem Verbraucher, der sich mit dem Thema Kapitalanlage beschäftigt, die Entscheidung pro Robo-Advisor erleichtern dürften:1.) Der finanzielle Einstieg kann bereit mit geringen finanziellen Mitteln (je nach Anbieter bereits ab 1 €) umgesetzt werden.2.) Mit Ausnahme eines Online-Fragebogens zur Analyse der individuellen Risikobereitschaft muss man sich als Anleger im Rahmen der Depot-Eröffnung und späteren Anlageportfolios um nichts kümmern.3.) Die Kosten für die digitale Geldanlage sind je nach Anbieter sehr niedrig und nicht selten günstiger als die klassischen Investment-Angebote der Hausbank.Schaut man sich nun die vorgenannten Vorteile eines Robo-Advisors an, so stellt sich abschließend die Frage, für wen diese neuartigen Kapitalanlage-Angebote eigentlich geeignet sind? Eine Frage, die sich im Grunde mit der Begrifflichkeit des „Robo-Advisors“ selbst beantwortet. Denn alles, was irgendwie automatisiert ist, richtet sich vor allem an Menschen, die, im Falle eines Robo-Advisors ein Ziel verfolgen, sich aber selbst nicht wirklich um das Erreichen dieses Ziels kümmern wollen.Was im Klartext bedeutet: Rendite ja, aber sich um den ganzen Investment-Prozess kümmern? Nein danke! Und genau an diesem Punkt setzt der digitale Wandel, der sich eben auch in jenen Kapitalanlage-Angeboten namens Robo-Advisors widerspiegelt, an.