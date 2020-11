Mitte 3.0 in Oberg

Bei ansprechendem Ambiente genossen zahlreiche Kunden und Interessenten Kaffe und Sekt in den Geschäftsräumen in Oberg.Erfreulich positiv hat der Inhaber Steffen Hahn, das Interesse an den Weihnachtsartikeln zur Kenntnis genommen.Aber auch Tabakwaren, Zeitschriften, Süßwaren, Spielsachen, Duftöle und Duftkerzen so wie Schul - und - Schreibbedarf, Gruß und Glückwunsch - und Trauerkarten, sind auch eine erfreuliche Resonanz gestoßen.Die Öffnungszeiten sind :Mo. - Fr. 07:00 - 18:00 UhrSa. geschlossenSo. 09:00 - 15:00 UhrDer Inhaber Steffen Hahn gab an, der er trotz Corona positiv in die Zukunft schaut.