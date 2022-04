Luise Kinseher

, bekannt als Mama Bavaria vom Nockerberg, beschäftigt sich in ihrem Programm mit Fragen von globalem Ausmaß. Welche Bedeutung hat Bayern vom Weltraum aus betrachtet? Und welche Bedeutung hat das für die Welt? Hat sich der Bayer seine "Heimat" nur ausgedacht? Was denkt die letzte Nonne Bayerns darüber und was hat die Schützenliesel damit zu tun?Mamma Mia Bavaria! Heimat ist da, wo es besonders weh tut!www.luise-kinseher.dewww.klik-koenigsbrunn.de