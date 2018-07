Startup-Basislager: Absicherung für Gründer

Als Firmengründer müssen Sie vorsichtig mit Ihrem Startkapital und den laufenden Kosten zur Absicherung des Unternehmens sowie der persönlichen Risiken sein.

Auf der einen Seite können Sie betriebliche Risiken teilweise über Versicherungen minimieren. Auf der anderen Seite sind Versicherungen für Existenzgründer auch im privaten Bereich unabdingbar.



Durch unser Startup-Basislager werden diese Fragen zu Versicherungen für Existenzgründer beantwortet.

Als Experte begrüßen wir Jürgen Herb, Fachmann für den Mittelstand in Kempten, welcher aus seiner langjährigen Erfahrung und Vorträgen die Situation kennt. Thema sind aber auch bewährte Haftungs- und Absicherungslösungen, welche seitens Thomas Boss, Gothaer Versicherungen Köln, vorgestellt werden.



Mit dem Startup-Basislager startet Allgäu Digital gemeinsam mit Partnern eine 12-teilige Seminarreihe für digitale Startups, Existenzgründer*innen und Gründungsinteressierte, die Wissen vermittelt und Startups mit Allgäuer Digitalexperten vernetzt.



Teilnehmer, die an mindestens 8 der 12 Workshops teilnehmen, erhalten ein Zertifikat.



Wann?

Donnerstag, 23.07.2018, 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr



Wo?

Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) Keselstraße 16 | 87435 Kempten | Deutschland

Tel. +49(0)831/57537-65 - www.digital.allgaeu.de



Impressum gemäß Telemediengesetz:



Jürgen Herb für Versicherungsbüro Herb e. K. Kaufbeurer Str. 89 D-87437 Kempten (Allgäu)



In Kooperation mit



Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S)

Allgäu GmbH- Gesellschaft für Standort und Tourismus