sicHERBesser BerufsstarterTag 2022

Sie verdienen Ihr erstes eigenes Geld und stehen

auf eigenen Beinen. Nehmen Sie sich jetzt die Zeit,

Ihre Zukunftspläne abzusichern. Sehen Sie selbst,

welche Versicherungen für Sie wichtig sind – zu

günstigen Beiträgen und flexibel anpassbar!



Übrigens für alle noch Unentschlossene:



Get real. Werde #insurancer.

Der Beruf vereint so ziemlich alles, was man sich von einem neuen Job wünschen kann.

Besuchen Sie auch @gothaer_karriere bei Instagram.