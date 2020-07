Hol´s der Kuckuck 

Harsum : Zum Kuckuck |

Man hört ihn aber man sieht ihn nicht.

Wenn wir sagen, dann stammt diese Bezeichnung aus dem 16. Jahrhundert und der Kuckuck wird zum Synonym für den Teufel.Derlegt seine eigenen Eier in fremde Nester.Die fremde Mutter zieht dann einauf.Haben die Schwarzwälder deshalb dieerfunden?, kann man den Schinken anschneiden, sagte meine Mutter, denn dann kommt bald der Sommer.Eigene Kuckucksnester gibt es nicht, deshalb war der Film und das Buchso ein großer Erfolg.Jetzt war der junge Kuckuck bei uns im Garten und auf der Nachbarwiese und wurde von einergefüttert . Ich hatte es gar nicht bemerkt.Meine Frau musste mich darauf aufmerksam machen.Deshalb hier ein paar Fotos durch die Scheibe fotografiert.Es gibt hier in der Nähe in Harsum auch eine, dieheißt, die ich nach mehreren Familienfeiern nur empfehlen kann.Aber was hat dermit demzu tun?