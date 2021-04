Streckensperrung in Döhren

Die Üstra macht darauf aufmerksam, dass die Stadtbahnen an den Endpunkten Laatzen/Sarstedt, Rethen und „Messe Nord“ bis zu fünf Minuten früher abfahren, damit Sie später Ihre Anschlüsse in der Stadt erreichen können. Das heißt natürlich auch, dass die Haltestellen bis zur Sperrung entsprechend früher angefahren werden.Seit Wochenbeginn wirft diese Sperrung „ihre Schatten voraus“: So besteht u. A. seit Betriebsbeginn am Montag in der Döhrener Neckarstraße ein Halteverbot auf der Fahrbahn, da während der Baumaßnahmen die Buslinie 366 (Pattensen – Peiner Straße) nicht durch die Abelmannstraße fahren kann und – ohne zusätzliche Halte – durch die Wiehberg- und Neckarstraße umgeleitet wird. Auch für den Autoverkehr gibt es seit Montag, den 26.4. Einschränkungen: So ist bis zum Ende der Baumaßnahme kein Linksabbiegen aus der Hildesheimer Straße in die Straßen Abelmann- und Peiner Straße möglich und aus den jeweiligen Nebenstraßen nur ein Rechtsabbiegen in die Hildesheimer Straße. Für Radfahrer und Fußgänger werden Furten auf beiden Seiten der Kreuzung frei gehalten.