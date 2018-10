Wo Kultur auf Natur trifft - Kunstausstellung "FLORALE" im Berggarten Herrenhausen

Eigentlich ist der Berggarten in Herrenhausen schon selbst ein fantastisches Kunstwerk - doch mit der Ausstellung "FLORALE" wird er nun sogar zu einer ganzen Kunstgalerie. 17 verschiedene Kunstwerke, die die Sicht der Künstlerinnen und Künstler auf die Pflanzenwelt zeigen, sind noch bis zum 28. Oktober im Garten zu entdecken. Mal stechen sie sofort ins Auge, mal verschmelzen sie scheinbar mit den Pflanzen des Berggartens.

Schon vor dem Berggarten klammern sich die borstigen Pflanzen "Flavo ericius" von Helmut Hennigs an einen Wegweiser und machen neugierig auf die Kunstausstellung. Im Garten werden die knallgelben Borsten uns wieder begegnen. Wer keines der interessanten Kunstwerke verpassen möchte, sollte sich am Eingang einen Faltplan zur Ausstellung mitnehmen, der die einzelnen Standorte zeigt und kurze Infos zu den Kunstwerken gibt. Wir haben uns bei unserem Besuch einfach treiben und überraschen lassen. Und von Überraschungen gibt es bei der FLORALE einige: Am Staudengrund lädt eine Audioinstallation von Nathalie Deseke zum Lauschen ein, die "Farnblüte" von Elena Glazunova und Dagmar Schmidt vor dem Mausoleum steckt voller Zauberkräfte und Bernhard Kocks "Monokultur - Kocks Orange" aus 1.600 Pinseln regt zum Nachdenken an.Wir werden das sonnige Herbstwetter sicher nutzen, um die FLORALE ein weiteres Mal zu besuchen und die Kunstwerke in dieser einzigartigen Umgebung zu erleben. Folgt mir in meiner kleinen Bildergalerie durch einen Teil der Ausstellung!Die Ausstellung ist eine Kooperation des Vereins zur Förderung und Durchführung von Kunstprojekten e.V. mit den Herrenhäuser Gärten, dem Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover. Der Eintritt zur FLORALE ist bereits im Garteneintritt von 3,50 € pro Erwachsenem enthalten.(Werbung, da der Eintritt in den Garten nicht kostenfrei ist.)