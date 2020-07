Blues Joint Open Air Session beim VfB Wülfel

Liebe Freunde der Live Musik!



Seit 1997 organisiere ich in Hannover offene Bühnen/Sessions und Konzerte.

Seit Februar 2020 auch in Mittelfeld.



Mit Blues hat zwar alles angefangen, aber auch artverwandte Musik wie Swing, Boogie, Rock´n Roll, etc. sind auf den Events sehr gerne gesehen, bzw. gehört.



Informieren könnt Ihr Euch unter www.bluesjoint.de

Ich würde mich freuen, Euch auch an diesem 3. Freitag des Monats im/am Clubhaus des VfB Wüfel begrüßen zu dürfen!

Der Eintritt ist frei!



Herzliche Grüße



Euer Kay Steffens

www.bluesjoint.de

www.kay-steffens.de