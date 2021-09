"Wert der Arbeit", Neue Ausstellung in der Residenz

. In 13 Pavillon werden die verschiedensten Fachrichtung und Gewerke vorgestellt. Besucher sind begeistert von den Ideen und auch der Präsentation. Allerdings sahen manche Besucherinnen ungläubig, das mitwirkende Migraten*in, auf dem Rasen herumlagen um Tee/Kaffee zu trinken. Kein schöner Anblick und eine andere Besucherin meinte, niveaulos.Monatelang wurde gepinselt, zugeschnitten, gehäckelt, Draht gedreht und umwickelt, gebohrt... um der Ausstellung ein hohes Niveau zu geben.Das erleichert bestimmt die Berufswahl von Jugendlichen, die hoffentlich diese Ausstellung besuchen. Vom Dachdecker, Frisör, Straßenbau, Goldschmied und viele andere Berufe, hier erfahren Besucher was eigentlich dazu gehört und wie vielseitig diese Berufe sind. Es gibt einen großen Mangel an Fachkräften gerade im Handwerk! Vielleicht kann diese Ausstellung dazu beitragen einen Beruf in dieser Sparte zu wählen und einezu beginnen und die auch! Meister haben nunmal jahrelange Erfahrung!so sprach schon Hans Sachs, Schumacher und Meistersinger (1494-1576)Leitung: Frau Ute Friedrich mit zwei AnleiternMitwirkende: creative und begabte LeuteOrganisator: Berufs-Bildungswerk e.V. Halle-SaalkreisÖffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr bis zum 03.10.2021