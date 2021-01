Pinnower Pastor zeigt Landarzt an....Pfaffen sollen beten und nicht regieren!

Irgendwie trafen die beiden Herren, der Arzt und der Pastor, am Dienstag Vormittag im beschaulichen Pinnow im dortigen Edeka Einkaufscenter in 19062 Pinnow in der Kuckucks Allee 2 a, aufeinander.Der Landarzt aus Suckow trank wohl gerade einen Kaffee als er den Pastor der Dörfer Pinnow,Suckow,Raben Steinfeld, Görslow und Gneven im Edeka über den Weg lief.Ob es Zufall war, darüber kann man spekulieren...Nun, der Pastor fühlte sich doch tatsächlich dazu berufen, den Arzt beim Kaffee trinken zu fragen, wo denn sein Mund und Nasenschutz wäre?Wie in Gottes Namen kommt ein Pastor auf die Idee einen Mediziner noch einer Befreiung zur Maskenpflicht zu fragen?Leider hinterfragen viele Bürger, keine noch so bescheuerten Maßnahmen und laufen wie Lemminge direkt ins Verderben.Aber bleiben wir beim Artikel der SVZ, und nein ich bin nicht so blöd und setzte einen Link,Warum ? Mit jedem Link zur SVZ, würde ich diese angebliche Volks-Zeitung unterstützen, weil ich so Werbegeld in die klammen Kassen dieser "Zeitung" spülen würde. Noch dazu will man gerade mit solchen populistischen Artikeln die Leute dazu auffordern, die Plusbeiträge der SVZ zu lesen, die sich hinter einer Bezahlschranke verstecken.Jetzt muss man sich aber als erstes die Frage stellen, wie zum Teufel hat der Pfaffe es geschafft mit seinem übergroßen Bild in die Schweriner (Volks)Zeitung zu kommen ?Allein die Überschriftsagt mir doch, das etwas mit dem Artikel nicht stimmen kann.Um was geht es denn dem guten Tom eigentlich? Stört diesem die nicht aufgesetzte Maske oder die Corona Kritik?Er hat den Arzt gewechselt, sein gutes Recht, auch der Arzt kann sich seine Patienten aussuchen!Was aber der Zweck dieser allzu offensichtlichen Diffamierung ist, ist die Tatsache wieder einmal einen Mediziner platt zu machen ! Denn wie sonst haben die Redakteure der Schweriner Volkszeitung innerhalb weniger Stunden, so viel Material zusammen getragen, über den angeblichen Corona Kritiker?Das ist kein Zufall, sondern ein von langer Hand geplanter Angriff auf unsere freiheitliche Grundordnung. Ich dachte bisher, daß in Deutschland die Unschuldsvermutung gilt?Hier kann aber eine Zeitung frisch und frei behaupten, das seit Monaten Gerüchte kursieren, das es in der Praxis leicht sei, eine Befreiung zu bekommen! Kann die Zeitung mir mal bitte "leicht" definieren ?Für mich ist das eine Diffamierung!Was an diesem Artikel stimmt ist allenfalls, dass zufällige Zusammentreffen, alles andere ist viel zu offensichtlich von langer Hand geplant.Der Pastor hatte noch keine Corona Beerdigung, für mich hört sich das ein wenig traurig an....Für mich wäre ein solch einseitig belichteter Artikel ein Grund mein Abonnement bei der Volkszeitung zu kündigen.Und noch eins, liebe Meinungsmacher der SVZ , wenn man schon Fotos in die Zeitung setzt, sollte man auch darauf achten, das der liebe Pastor sich auch an die geltenden Regeln des IfGS hält, das da sagt, auch auf den Parkplätzen muss die Mund und Nasenabdeckung getragen werden.Und die Moral von der Geschicht...