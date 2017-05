Pflegebedürftige erleben Gemeinschaft und Unterhaltung: Krankengottesdienst und Frühlingsfest der Sozialstation Hochzoll und Friedberg kommen bei Senioren bestens an

Ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt

Schwungvolles Rahmenprogramm sorgt für beste Unterhaltung

Gefragte Gelegenheit, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen

Nach dem ökumenischen Krankengottesdienst in der Heilig Geist Kirche, den Pfarrer Manfred Bauer, Pater Vinson Nirappel und Pfarrer Thomas Bachmann gemeinsam zelebrierten, eröffnete Geschäftsführerin Gudrun Jansen das Frühlingsfest im festlich geschmückten Gemeindesaal. Ihre Mitarbeiterinnen luden die Gäste mit einem Sitztanz zu einem humorvollen Aufwärmprogramm ein. Geistlich gestärkt und körperlich in Schwung gebracht, freuten sich die Seniorinnen und Senioren über Kaffee und eine große Auswahl selbstgebackener Kuchen, die ihnen serviert wurden.Musikalisch begleitete Marietta Weindl die Veranstaltung am Klavier und mit Gesang und bereitete den Gästen damit große Freude. Ein weiteres Highlight des Festes war schließlich der Auftritt der „Rocking Rollators“: Sechs Mitarbeiterinnen der Sozialstation ließen – vorübergehend und rasch gealtert – im Seniorenoutfit zu Popmusik die Hüften kreisen und wurden mit begeistertem Beifall belohnt. Der Auftritt kam so gut an, dass die Truppe gleich für die nächste Veranstaltung gebucht wurde.Das Vergnügen war den Seniorinnen und Senioren an diesem Nachmittag ins Gesicht geschrieben. Die Gelegenheit, den Gottesdienst zu besuchen, das Sakrament der Krankensalbung zu erhalten und gesegnet zu werden, sich mit anderen auszutauschen und von einem bunten Rahmenprogramm unterhalten zu lassen, haben die meisten von ihnen nicht mehr oft. Einmal mehr bestätigte sich, wie wichtig diese Veranstaltung der Sozialstation ist, damit pflegebedürftige Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Viele Patienten kamen in Begleitung ihrer Angehörigen, ein Fahrdienst ermöglichte es außerdem, dass auch weniger mobile Seniorinnen und Senioren teilnehmen konnten. Die Sozialstation Hochzoll und Friedberg setzt mit der Veranstaltung ein deutliches Zeichen der Wertschätzung für ältere und pflegebedürftige Menschen.