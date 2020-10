"Draußen aufgspielt" Volksmusik am Friedberger Stadtmarkt

Friedberg : Stadtmarkt |

Um Volksmusik "lebbar" zu machen hat der Verein Wittelsbacher Land e.V. zum Musizieren im Freien eingeladen. Die Volksmusikgruppe "d`Zwoi bis 4e" freut sich, alpenländische Volksmusik in Friedberg lebbar zu machen.

Bei schönem Wetter am Freitag, den 9.10.20 um 11.00 am Friedberger Stadtmarkt unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln.

www.volksmusikprojekt.de www.wittelsbacherland-verein.de

.

.