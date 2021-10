Wieder kostenfreie Marktbusse zum Martinimarkt • Diesmal neu: auch von und nach St. Afra und einem Teil von Friedberg-West

Hier zusammengefasst das Angebot:1. Die Marktbusse fahren nach dem bekannten und gewohnten Fahrplan der bisherigen Marktsonntage aus Richtung Ried, Eurasburg, Harthausen und Wulfertshausen zu und von der zentralen Haltestelle an der Stadthalle. Die Anschlüsse von und nach Stätzling und Derching erfolgen über die Linie 211 in „Wulfertshausen, Golling“. Dort besteht Anschluss von und zur regulär verkehrenden Linie 211. Die Busse sind an der Front und an den Seiten mit „Marktbus“ gekennzeichnet.2. Zusätzlich wird erstmalig und versuchsweise eine weitere Linie von und nach „Friedberg-West (Metzstraße)“ über St. Afra und Lindenau nach dem beigefügten neuen Fahrplan angeboten. Der hier eingesetzte Bus fährt von der Stadthalle über Wulfertshausen direkt und ohne Umsteigen weiter bis Stätzling (Gh. Schloss).3. Weitere Abfahrten sind:von Ried über Eurasburg nach Friedberg: stündlich von 11.12 bis 17.12 h;von Friedberg-Stadthalle (auf der Seite der Stadthalle) nach Ried über Eurasburg: stündlich von 11.40 bis 17.40 hvon Harthausen und Paar nach Friedberg: 11.13 – 12.13 – 14.13 – 15.13 – 17.13 hvon Friedberg-Stadthalle (auf der Seite der Stadthalle) nach Paar und Harthausen: 11.00 – 12.00 – 14.00 – 15.00 – 17.00 hvon Wulfertshausen nach Friedberg: 10.55 – 11.35 – im selben Takt bis – 16.55 – 17.35 hvon Friedberg-Stadthalle (auf der Seite des Kinderheims) nach Wulfertshausen: 11.24 – 11.44 – im selben Takt bis – 17.24 – 17.44 h4. Es werden alle Haltestellen an der Strecke bedient.5. Das Angebot der Marktbusse gibt es nun schon seit über 20 Jahren. Es ist kostenlos für die Fahrgäste im Stadtgebiet von Friedberg, Ried und Eurasburg. Es gibt also hier freie Fahrt – auch in den Anschlussbussen der Linie 211 von und nach Stätzling und Derching.6. Natürlich verkehren auch die regulären Linien 200 und 201 sowie das Anrufsammeltaxi zu den gewohnten Zeiten. Für diese Linien ist im Stadtgebiet von Friedberg jeweils eine Kurzstrecke oder 1 Streifen zu entwerten.Bitte nutzen Sie dieses Angebot, um kostenlos und umweltfreundlich in „modernen Bussen mit Chauffeur“ zum Martinimarkt zu kommen. In den Bussen ist genügend Platz, während die Parkplätze in Friedberg am Marktsonntag immer stark belegt sind. Zudem können die Busse auch für einen Herbstausflug ins Umland genutzt werden.Und wem dabei das Fahren mit dem ÖPNV gefällt: Vielleicht wäre ein Jahresabo attraktiv? Immer mehr Friedbergerinnen und Friedberger nutzen seit Einführung der modernen Stadtbusse die günstigen Jahres-Abo des AVV. Schon ab 33,33 € pro Monat können alle Busse und Bahnen in Friedberg und Augsburg genutzt werden, und zwar incl. aller Anrufsammeltaxis (ohne Aufpreis im Stadtgebiet von Friedberg!) und incl. Leihfahrräder der Stadtwerke Augsburg (kostenfrei für je 30 Min. pro Fahrt inclusive). Sogar die Grundgebühr für alle Leih-PKW der Stadtwerke Augsburg ist im Abo bereits enthalten, eine Besonderheit für uns in Friedberg.