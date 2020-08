Was macht eigentlich Sarah Milena M.?

Friedberg : FSeventfoto |

In der Faschingszeit sind die Tänzerinnen und Tänzer stets die Visitenkarte aller Faschingsvereine. Unsere Serie will einen kleinen Einblick vermitteln über die Persönlichkeiten im Ottmaringer Rederzhausener Carneval Club (ORCC). Wir trafen die bezaubernde Sarah Milena Metzger zu einem unterhaltsamen Gespräch.

Sarah studiert an der Hochschule Augsburg im fünften Semester Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Printmedien und Webdesign. Als „schon ziemlich ehrgeizig mit dem Hang zur Perfektion“ beschreibt sich die aufgeschlossene Frau selbst. „Lieber eine Sache zehnmal probieren, als einmal kein gutes Ergebnis liefern“, lacht Sarah. Eine ihrer Leidenschaften sind das Erkunden von „Lost Places“ in der weiten Umgebung. Ihre Impressionen an diesen verlassenen Orten hat sie auch in einer ihrer Studienarbeiten in einem Bildband dokumentiert. Sarah liebt die Sommerzeit, die Stimmung im Herbst und „ist ganz bestimmt kein Wintermensch“.Sarah tanzte im Sportverein Bachern in der Bauchtanzgruppe und entdeckte nach einem Tipp von Michaela Oswald beim ORCC in der großen Gemeinschaft ihre Liebe zum Showtanz. Die Freundschaft untereinander, die gemeinsamen Stunden in der Faschingssaison und die Freude daran, die Ballgäste mit den in vielen Trainingsstunden einstudierten Tänzen zu begeistern, will Sarah nicht mehr missen. Es wird auch in der Zeit von COVID19 im September beim ORCC mit dem Training begonnen werden. Niemand weiß heute, in welcher Form eine Faschingssaison 2020/2021 stattfinden wird. Der Spaß und die Freude an der Gemeinschaft wird trotzdem bleiben. Eine Zeit nach COVID19 wird kommen. Dann wird es auch für den ORCC wieder uneingeschränkt heißen: „Mit Frohsinn und Humor!“