Was macht eigentlich ... Cheyenne M.?

Viele Friedbergerinnen und Friedberger kennen Cheyenne Murré als talentierte Gardetänzerin beim Ottmaringer Rederzhausener Carneval Club (ORCC). In unserer kleinen Serie „Was macht eigentlich ….?“ gibt uns die sympathische Cheyenne einige Einblicke in ihr Leben in den Zeiten zwischen den Carneval-Sessionen.

Cheyenne besucht die Konradin-Realschule in Friedberg im letzten Schuljahr. Im Kunstzweig hat sie dort Kunst als Hauptfach gewählt. Das Schreiben von Kurzgeschichten und Erzählungen zählt ebenso zu Cheyennes Hobbies wie das Zeichnen und Malen. Gitarre spielt sie „weil sie aus einer Musikerfamilie stammt“, lächelt sie. Alle Geschichten um Fabelwesen und Märchen haben es ihr angetan. Sie kann beim Lesen solcher Romane richtig eintauchen in die Welten der Geschichten. „Die Geschichten um Harry Potter sind dazu gerade wie geschaffen“, so Cheyenne in unserem Interview. Gerne ist sie unter dem Jahr auch mit der Kamera unterwegs. Sie liebt es in ihren Fotografien von Landschaften ihre Empfindungen wieder zu geben.Nach dem Schulabschluss freut sich Cheyenne schon auf ein Praktikum bei der Friedberger Bäckerei Weißgerber. Sie möchte beruflich den Weg zur Konditorin und Patisiere einschlagen. Zum Abschluss unseres Interviews schenkt uns Cheyenne eine von ihr gestaltete Zeichnung. „I denk an di“ titelt sie die Zeichnung, welche heute mein Office schmückt.Cheyenne, wir danken Dir für dieses aufgeschlossene Gespräch. Wir wünschen Dir auf allen weiteren Wegen eine Zukunft nach deinen Wünschen und Hoffnungen. Und: Wir freuen uns riesig, Dich wieder in der ORCC-Garde zu treffen, wenn es wieder heißt: „Mit Frohsinn und Humor!"Text und Bilder:Franz und Sabina Scherer, FSeventfoto