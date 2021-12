Villa Kunterbunt freut sich über Papier- und Geldspenden

Auf dem Bild strahlen die Kinder mit dem Papier und den City Schecks!Als die Kindergartenleitung Frau Sendel bemerkte, dass allmählich das Malpapier für die Kinder zu neige ging, hatte eine Mutter die Idee im Advent einen Spendenaufruf zu starten.Zunächst wurde bei der Firma Stempel Hauser in Friedberg nachgefragt, welche sich sofort bereit erklärte einen Stapel weißes DIN A4 Papier zu übergeben. Auf den Facebook-Aufruf in der „Friedberger“ Gruppe, meldete sich die Firma AWS ServiTec GmbH aus Kühbach und spendete weitere 3.000 Blatt weißes DIN A4 Papier, die Herr Maly sogar persönlich im Kindergarten ablieferte. Michael Krist von der Firma Komplan GmbH Druck und digitale Medien hat eine tolle Auswahl an verschiedenfarbigen Papieren und Bögen in DIN A4 und DIN A3 zusammengestellt und diese ebenfalls persönlich in der Villa vorbeigebracht. Und sogar eine Dame aus Aichach hatte sich gemeldet und gefragt, ob bedruckte Blöcke und älteres Papier in Frage kommen. Dankend wurden auch diese Papierblöcke zum Bemalen und Basteln für die Kinder angenommen. Nun sind die Kinder wieder perfekt mit Bastelequipment ausgestattet. Einen herzlichen Dank an alle Spender!Sehr erfreut waren die Pädagoginnen und Kinder auch über die gespendeten Friedberger City Einkaufsgutscheine von Frau Petra Gerber, mit welchen tolle, neue Bücher besorgt werden konnten.Auch für die großzügigen Geldspenden von EDEKA Wollny, NEULAND Software GmbH, Ottens Immobilien-Wohnbau GmbH, Ziegenaus Bennomühle e.K. und Andrea Gall Kosmetik bedankt sich die Eltern-Kind-Initiative recht herzlich. Damit werden Kinder-Fahrzeuge für den Hof gekauft, da diese äußerst beliebt bei den Kindern sind.Bei Amazon gibt es nun zudem die Möglichkeit bei jedem Einkauf, ohne Mehrkosten für den Käufer, die Villa Kunterbunt in der Stefanstraße 29 in Friedberg zu unterstützen: Über „Amazon Smile“ erhält die Kindertagesstätte bei jedem Einkauf einen kleinen Betrag. Toll, dass es diese Möglichkeit gibt.Der Tag der offenen Tür war für den 28.01.2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr geplant. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie kann das Besichtigen der Räume und das Kennenlernen der Pädagoginnen, Kinder und Eltern leider nicht wie gewohnt stattfinden.Bei den Google-Rezensionen finden Interessierte jedoch einige Bilder, um sich einen Einblick zu verschaffen. Wer die Villa Kunterbunt persönlich kennenlernen und die Räumlichkeiten besuchen will, kann telefonisch unter 0821 606440 oder per E-Mail info@villakunterbunt-friedberg.de Kontakt mit Frau Sendel aufnehmen und einen individuellen Besichtigungstermin vereinbaren. Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch!Bildunterschrift: Links auf dem Bild Villa-Kunterbunt-Leitung Carina Sendel mit den City Schecks in der Hand sowie die Kinder mit reichlich Papier.Urheberrecht Bild: Ulla HillenbrandText: Karin Miara, Ulla Hillenbrand