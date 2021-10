Sabinas Kochstudio: Vor dem Genuss kullern die Tränen - Zwiebelkuchen vom Blech

Friedberg : FSeventfoto |

Wie gut, dass ich bei dieser Koch-Session in meiner Funktion als Fotograf bei der Zubereitung von Sabina Scherers Zwiebelkuchen vom Blech nicht weinen musste. Für Sabina war die Zubereitung dieser Köstlichkeit aber eine tränenreiche Mission.

400g Mehl

250ml Wasser

25 g Zucker

15g Salz

10g Trockenhefe

50ml Öl

1kg Zwiebeln

300g Speck (oder Katenschinken)

300g geriebenen Käse

2El Öl

250ml Rahm

200g Schmand

3 Eier

Salz, Pfeffer, Kümmel (evtl. Paprika, Cayennepfeffer)

Mehl, Zucker, Salz und Trockenhefe in einer Schüssel trocken mischen. Warmes Wasser und Öl zugeben und zu einem geschmeidigen Teig zusammen kneten. 40 Minuten gehen lassen.Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. 2El Öl in eine Pfanne geben und die Zwiebelringe darin andünsten. Den Speck zugeben und mischen.Die Eier mit Sahne, Schmand, Käse und die Gewürze mischen und lecker würzig abschmecken.Den Hefeteig noch einmal durchkneten und auf die Größe des Backblechs auswellen. Die lauwarme Zwiebelmasse gleichmäßig darüber verteilen und die Rahm-Ei-Masse gleichmäßig drüber gießen.Den Zwiebelkuchen bei 200°C ca. 45 Minuten backen.Keep on cooking