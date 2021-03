OHLALOVE Wedding Concept Store - Erstes Friedberger Brautmodengeschäft eröffnet

Als erstes und derzeit einziges Brautmodengeschäft öffnete am 11. März 2021 Friedbergs Wedding Concept Store OHLALOVE seine Türen. OHLALOVE heißt alle zukünftigen Bräute & Brautpaare herzlich willkommen auf ihrer aufregenden Reise zu einem der wohl schönsten Tage ihres Lebens.

Individuelle Termingestaltung

Erfahrung, Leidenschaft und Begeisterung

Designer



Kleider

Accessoires und Schuhe

Fotografie

Styling

Personalisierte Artikel

OHLALOVE bietet mit Inhaberin Nina Hogl und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Unterstützung rund um das Thema Hochzeit in vielen wichtigen Meilensteinen der Hochzeitsplanung - und das ganz praktisch und unkompliziert alles aus einer Hand. In besonderer Wohlfühl-Atmosphäre soll kein Wunsch rund um den großen Tag offen bleiben. Die Wahl des Brautkleids, eine Hochzeitsreportage, ein Styling am großen Tag oder das ganze Paket? - Im Wedding Concept Store stehen wir mit Rat & Tat zur Seite! Sozusagen ein Allround-Paket für eure Hochzeit: Angefangen vom Verlobungsshooting, dem Traumkleid, der Gestaltung der Karten für die Bekanntgabe des Hochzeitstermins (“Save the Date” Karten), individuell personalisierter Produkte, Hair & Make up Styling am großen Tag, Fotografie der Hochzeitsfeier und weiterer Empfehlungen, damit jede Hochzeit einzigartig wird.Bei OHLALOVE geht es um die Braut und ihre Wünsche und das soll sie mit ihrer BridalCrew ganz auskosten. Während der Beratung ist die Braut mit Ihren Begleitungen und der Beraterin im Store ganz privat und exklusiv für sich alleine. Für Brautkleidanproben arbeitet OHLALOVE ausschließlich nach Terminvereinbarung. Jede Braut hat auf diese Weise die Möglichkeit, in privater Atmosphäre ihr Traumkleid zu finden. Termine können am besten telefonisch vereinbart werden, oder ganz einfach über das Online-Buchungssystem oder das Kontaktformular auf der Website von Ohlalove.OHLALOVE empfiehlt den Termin für eine Brautkleid Anprobe mindestens 6-8 Monate vor dem Hochzeitsdatum anzupeilen. Die Kleider, wie auch die Standesamt Outfits haben meist eine Lieferzeit von mindestens 3-4 Monaten. Und im Anschluss sollte auch noch genug Zeit für eventuelle Änderungen oder Anpassungen mit eingeplant werden. Selbstverständlich gibt es für alle spontanen Bräute immer die Möglichkeit des direkten Abverkaufs eines Kleides aus dem Laden. Die Braut kann dann ihr gewähltes Kleid direkt mitnehmen oder perfekt an sie anpassen lassen.Nina Hogls Leidenschaft und Begeisterung für Mode & Fotografie sind ständige Begleiter auf dem Lebensweg der Inhaberin von OHLALOVE. Ihrer Ausbildung zum Make-up-Artist folgte ein Fotodesign-Studium in München. Bereits während ihres Studiums startete Nina Hogl mit der Hochzeitsfotografie."Als fröhlicher und absolut emotionaler Herzensmensch ist es für mich einfach ein Traum und meine große Leidenschaft, Bräute & Paare mit ganz viel Herzblut glücklich zu machen", erzählt Nina Hogl. Ihr persönlicher Leitspruch “Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll!” (Johann Wolfgang von Goethe) und der Leitspruch von OHLALOVE „The Magic is in you Baby“ unterstreichen die Schönheit & Besonderheit einer jeden Frau und lassen das leuchten, was bereits in ihr selbst steckt.Eine Übersicht der Designer, welche aktuell bei OHLALOVE zu finden sind:Das Label Amelie. Es überzeugt mit seiner großen Bandbreite an verschiedenen Stilen - eine Auswahl der Kollektion gibt es bei OHLALOVE. Die beiden Labels Willowby & Wtoo der Marke Watters glänzen durch Ihren einzigartigen Boho-Stil. Die Marke Lina Becker bezaubert als deutsches Traditionslabel mit seinen romantischen Brautlooks. Ein Mix & Match System der skandinavischen Marke Lilly bietet die Möglichkeit einen Zweiteiler-Look aus Rock und Spitzenoberteil zu gestalten. Das familiengeführte Label Le Rina, welches hochwertigste Brautkleider aus besten Material entwirft, zu dennoch erschwinglichen Preisen.Die Kleider sind natürlich nicht in jeder Größe im Store. In unserem Store befinden sich Mustergrößen für die Anprobe in den Größen 36-44. Sollte sich die Braut für ein Kleid entscheiden, nehmen wir ihre exakten Maße, sodass wir es in der passenden Größe beim Hersteller bestellen können.Die Suche nach dem Brautkleid ist ein so besonderes Erlebnis. Bei OHLALOVE wird jede Braut mit viel Herz beraten, das ist uns wichtig. Im Friedberger Brautladen findet man eine Auswahl an Kleidern in verschiedenen Stilrichtungen - von der romantisch verspielten Braut, dem Boho Vintage Look und der klassischen Linie. Stilvoll, modern und mit ganz viel Liebe warten wunderschöne Kleider auf ihre Bräute, die es exklusiv nur bei uns und nirgendwo anders in der Region zu kaufen gibt.OHLALOVE arbeitet mit kleinen Ateliers zusammen, die besondere Stücke mit viel Liebe zum Detail herstellen. Es gibt eine schöne Auswahl aus einzigartigem Kopfschmuck (Headpieces), Schleiern und Schmuck. Hier ist für jede Braut etwas dabei.Als Hochzeitsfotografin ist Nina Hogl rund um Augsburg und Friedberg, jedoch auch immer gerne bei weiter entfernteren Locations unterwegs. Ob Standesamt, kirchliche oder freie Trauung.Als ausgebildeter Make up Artist zaubert Nina Hogl jeder Braut einen perfekt auf sie abgestimmten Look.Ob individuelle Papeterie, personalisierte Schilder, Caketopper, Clutches, Morgenmäntel oder hübsche Bride-Shirts für die beste Freundin oder den Junggesellinnenabschied - OHLALOVE bietet die Möglichkeit, ganz individuell personalisierte Artikel & Textilien mit Wunsch-Design zu bestellen oder direkt im Laden zu erwerben.OHLALOVE Wedding Concept StoreMarienplatz 486316 FriedbergTelefon: +49 (0)152 09167751ÖffnungszeitenDonnerstag: 15-18 UhrFreitag: 10-12 Uhr & 15-18 UhrSamstag: 10-13 Uhrund Termine nach Vereinbarung