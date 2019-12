Jazz at its finest – Schlesinger/Lackerschmid und Band begeistern die Zuhörer bei Ihle Baker‘s

Friedberg : Ihle Baker's |

Ein Jazz-Konzert der Spitzenklasse erlebten die Zuhörer in der Back-Alm auf der Terrasse von Ihle Baker‘s in Friedberg. Stefanie Schlesinger, Wolfgang Lackerschmid, Frantisek Uhlir und Michael Kersting verwandelten die voll besetzte Back-Alm in eine musikalische Schatzkiste.

„Ein spontaner Entschluss, gefasst beim gemeinsamen Dinner bei unserem Lieblings-Italiener“, so Baker‘s-Hausherr, habe zu diesem Abend „Jazz between the years“ geführt. Willi Ihle freute sich sehr über den großen Zuspruch, den diese Veranstaltung gefunden hatte.Herausragend neben Wolfgang Lackerschmids virtuosem, hochprofessionellem Spiel auf dem Vibraphon sind die Stimme und die Ausstrahlung der bezaubernden Sängerin Stefanie Schlesinger. Perfekt arrangiert und interpretiert glänzte die Sängerin bei Stücken wie „Parole, Parole“, „Angel Eyes“ oder der ergreifend vorgetragenen Komposition „Why shouldn‘t you cry“ aus der Zeit der Zusammenarbeit von Wolfgang Lackerschmid und Chet Baker. Zusammen mit dem Prager Bassisten Frantisek Uhlir und Michael Kersting an den Drums entstand für die Zuhörer ein ausgezeichnetes Klangbild, welches mit begeistertem Beifall belohnt wurde. Beim Programm von dreimal dreißig Minuten fällt es schwer, irgend einen Vortrag zu favorisieren. Die Gesamtheit der Musikstücke ist eine wertvolle Symbiose aus gegenseitiger Harmonie und perfekter, technischer Umsetzung.Wie im Flug verging die Zeit des Abends in der Back-Alm von Ihle Baker‘s in Friedberg. In den Pausen servierten das Baker‘s-Personal zusammen mit dem Chef Willi Ihle leckere Schmankerl in ansprechend dekorierten Etageren. „Ein wirklich gelungener Testabend, welcher bestimmt auf künftige Fortsetzungen schließen lässt“, verabschiedete Willi Ihle das begeisterte Publikum. Mit der Komposition „Trust in me“ verabschiedeten sich die Musiker mit guten Wünschen für das neue Jahrzehnt 2020. Am 10. Februar 2020 werden Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid zum 122. Geburtstag von Bertold Brecht in der Augsburger Puppenkiste zu erleben sein.I‘ve got a crush on youParole, paroleAngel EyesCom AmorWinterwonderlandAin‘t no sunflowerCan‘t help lovin‘ dat manNon so piu cosa son cosa faccioErinnerung an die Marie A.Daily RoseWelcome backWhy shouldn‘t you cryBaierbaiaoCheek to cheekWindmills of your mindMarmorbankTrust in mevon Franz und Sabina Scherer