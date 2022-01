"Ich bleib' dann mal daheim" (Teil 63): Wanderweg um Zillenberg mit interessanten Stationen

Bald kommen wir an eine Kreuzung. Das eiserne Kreuz, das 1983 geweiht wurde, hat der Jagdpächter Prof. Ing. Alois Peter Brunetti (1938–2013) der Freiwilligen Feuerwehr Zillenberg gestiftet. Es geht zuerst geradeaus weiter, nach einer Rechtskurve biegen wir bei der nächsten Abbiegung nach links ab. Rechts im Wald können wir zwischen drei Birken ein Kreuz entdecken. Es erinnert an den Düsenjägerpiloten Oberleutnant Günther Schottenhammer, der hier am 26. November 1964 mit seinem Aufklärungsflugzeug abstürzte, als er beim Ausfall der Triebwerke statt den Schleudersitz zu betätigen die Maschine nochmals hochzog und so sein Leben opferte, um den Ort Zillenberg zu retten. Es ist möglich auf einem schmalen Feldweg und den Waldrand entlang die Gedenkstätte aufzusuchen. Der Weiterweg verläuft aber zurück auf dem zuvor begangenen Feldweg.An der Kreuzung im Tal wandern wir nach links weiter, kommen durch zwei kleine Waldstücke hindurch und erreichen schließlich den verlassenen Einödhof Neuried. Zwischen zwei Thujabäumchen verbirgt sich ein Feldkreuz. Vor der Teerstraße und dem Einödhof biegen wir jedoch scharf nach links ab. Ein Feldweg, dem wir zunächst immer geradeaus und schließlich kurz vor Zillenberg nach links folgen, führt uns in den Ort zurück. Am Ortsrand halten wir bei der 2016 von einigen Zillenbergern neu errichteten Katharinenkapelle inne. In ihr sehen wir die Figur der hl. Katharina aus der alten Kapelle. (Mehr Infos in „Kapellen im Wittelsbacher Land“)Weglänge: ca. 3,6 kmKartengrundlage: Geodaten@Bayerische VermessungsverwaltungText: Gabriele und Dr. Hubert RaabFotos und Grafik: Dr. Hubert Raab