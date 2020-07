Herzliche Düfte beleben die Friedberger Ludwigstraße

Friedberg : Parfümerie Herznote |

Sabine Baur und Michaela Ganser werden im August die Parfümerie Herznote in der Friedberger Ludwigstraße 15 eröffnen. Unter dem Motto Frische und Modernität werden sich die neuen Inhaberinnen bei der Auswahl ihrer Angebote immer von ihren Sinnen und Empfindungen für die schönen Dinge des Lebens leiten lassen.

Seit einiger Zeit ist Friedbergs Parfümerie in der Ludwigstraße nach der Geschäftsaufgabe der Inhaberin geschlossen. Von den Liebhabern der Welt der Düfte, Parfüms und modischen Accesoires wurde diese Oase des Wohlbefindens bereits sehr vermisst. Doch jetzt hat das Warten bald ein glückliches Ende. Die Ludwigstraße 15 in Friedberg erwacht neu zum Leben.Der ausgebildeten Parfümfachverkäuferin und der gelernten Kosmetikerin liegen die Friedbergerinnen und Friedberger sehr am Herzen, was sich am sorgfältig und liebevoll zusammengestellten Sortiment sehen lässt. Im kommenden Jahr wird die Parfümerie Herznote neben Kosmetik, Parfüms und modischen Accesoires auch kosmetische Behandlungen anbieten. Sabine Baur und Michaela Ganser planen zur Steigerung der Attraktivität der Parfümerie Herznote Aktionen, wie Candle Light-Abende mit verschiedenen Themen.Auf der Suche nach einem neuen Lieblingsduft, individuell angepasster Kosmetik oder modischen Accesoires wird der Kunde der Parfümerie Herznote aus einem modernen Angebot wählen können und mit der kompetenten Beratung der Inhaberinnen stets das Richtige finden.Ihr Herznote-Team freut sich auf Sie!Parfümerie HerznoteLudwigstraße 15, 86316 FriedbergÖffnunghszeiten:Mo – Fr 09.30 nis 18.30 UhrSamstags von 09.30 bis 14.00 Uhr