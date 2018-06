Fête de la Musique 2018 in Friedberg- Fest der tausend Klänge zur Sonnwende

Friedberg : Marienbrunnen am Marienplatz |

Es ist der kalendarische Sommeranfang, die kürzeste Nacht und der längste Tag. An diesem 21. Juni jeden Jahres wird Friedberg in Schwaben zum Teil der Europaweit gefeierten Fête de la Musique, dem Fest der Musik. Tausende Besucher erlebten von sanfter Musik bis hin zum lautstarken Mittelalter-Rock an zahlreichen Plätzen der Friedberger Innenstadt ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Beim Eiscafé am Brunnen gab Fräulein Meier zu ihrer Gittarre dem Publikum allseits bekannte Hits zum Besten, zu denen es sich klasse mit klatschen und mit singen ließ. Im Innenhof der Stadtverwaltung gaben der Kammerchor Friedberg und der Sängerverein Friedberg wohlklingende Ausschnitte aus ihren Repertoires. Weit in die Stadt hinein machten die Musiker von Sturmfänger mit gediegen lautem Mittelalter-Rock von sich hören und sehen. „Super Musik“, konstatiert ein Zuhörer, „aber mit Verstäkeranlagen und der damit erzeugten Lautstärke vielleicht ein wenig an der Idee von Straßenmusik vorbei.“ Wir waren begeistert von den „Jazz Babies“. Die sehr jungen Musiker präsentierten am Kirchplatz beim Altstadtcafé Weißgerber ausgesprochen talentiert ihre Jazz- und Swingmusik. So richtig zünftig Musik machten die Stadtkapelle Friedberg und die Jugendkapelle Friedberg bei der Schule am Eisenberg. Augezeichnete Arrangements unter der Leitung von Andreas Thon freuten die Besucher. Dem Angebot an frischer g‘standener Blasmusik konnte man bei einer guten Brotzeit im Biergarten vom Gasthof zur Linde mit der allseits bekannten Blaskapelle „Hopfenblech“ fröhnen.Friedbergs Brass-Cover-Formation „Brasseroni", bekannt von den Friedberger Schlagertagen, fetzte mit arrangierter Pop- und Rockmusik von Chicago bis Michael Jackson im Samok. Louisiana Moon präsentierte Folk und Weltmusik vor dem Hexentreff am Marienplatz. Einzigartig ist die an diesen Tagen installierte Bergbühne am Friedberger Berg. Für die Musiker und das Publikum wird das Ambiente dieser Location zum unvergessenen Erlebnis. Neben den Darbietungen der Percussionprofis der Trommlerformation Pica Pau und dem Strait Rock der Band „Two Sided“ auf der Konzertbühne kann das Publikum den Sonnenuntergang hinein in die Nachbarstadt Augsburg genießen. Ein wenig verloren machte sich der einzige Food-Truck auf dem Friedberger Marienplatz aus.Neben vielen Städten, wie etwa Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Dresden, Erfurt oder Bamberg beteiligt sich unter fünfzig deutschen Städten auch Friedberg (Schwaben) an der Fête de la Musique. Bei dieser Veranstaltung, die vom damaligen französischen Kulturminister Jack Lang initiert und erstmals 1982 in Paris veranstaltet wurde, treten am 21. Juni professionelle und Amateurmusiker auf öffentlichen Plätzen ohne Gage auf. „Der Erfolg dieser Veranstaltung ist schon heute ein Garant für eine Fortsetzung im nächsten Jahr“, zieht Frank Büschel von der Stadt Friedberg positive Bilanz.Text: Franz SchererBilder: Franz und Sabina Scherer, FS eventfoto