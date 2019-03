Friedberg feiert künftig Marktfeste

Friedberg : Ludwigstraße |

Die vier Friedberger Jahrmärkte sollen künftig im Rahmen von Events mit saisonalen Themen veranstaltet werden. Bürgerbüro, City-Management und Aktiv-Ring wollen in Zusammenarbeit die Markttage als Festtage gestalten.



Judika-, Laurentius-, Matthäus- und Martinimarkt werden in festliche Gewänder gekleidet. Den Jahreszeiten angepasst werden an den Markttagen künftig das Blumenfest, das Früchtefest, das Kürbisfest und das Plätzlefest gefeiert. Mit dem Ziel „die Innenstadt besser zu vermarkten“ will Friedbergs Citymanagerder allgemein abgeschwächten Anziehungskraft von üblichen Jahrmärkten durch Steigerung der Attraktivität der Rahmenangebote und durch die Einbeziehung der ansässigen Gewerbe entgegnen. „Die Märkte in Friedberg sollen sich künftig von anderen Märkten der Region deutlich unterscheiden“, so David. Während der Marktzeit solle sich die ohnehin attraktive Innenstadt Friedbergs als Bühne des öffentlichen Lebens verstehen. Fieranten und Friedberger Geschäfte präsentieren sich und ihre Angebote in festlicher Umgebung und laden so die Besucher zum Schauen, Verweilen und Kaufen ein.Das attraktive Rahmenprogram zum kommenden Blumenfest am 7. April 2019 bietet neben einem Gartenmarkt auf dem Marienplatzauch Attraktionen für Kinder beim Schuhhaus Kratzer. Neben Bodypainting bei der Hair- and Body-Designerin Ursula Eschbach warten auch eine Chill-Lounge in einer Blumeninsel auf die Besucher. Durch den Markt werden Live-Musiker Programme zum Besten geben. Ein Highlight des Tages wir die Bemalung des Fußgängerbereichs des Friedberger Bergs werden. Der gesamte Bereich wird ab 12.00 Uhr in Zuusammenarbeit mit der Friedberger Kunstschule und der Friedberger Realschule zum Bemalen mit Straßenfarben freigegeben. „Von 12.00 bis 17.00 werden die Friedberger Geschäfte geöffnet sein“, kündigt Aktiv-Ring-Geschäftsführerinan. Kostenlose Shuttlebusse im 30-Minutentakt und bereit im Gebiet Unterm Berg sollen „den einen oder anderen Besucher zum Besuch der Friedberger Innenstadt animieren“, erwarten Renate Mayer.Die Stadt Friedberg als Veranstalter der Jahrmärkte knüpft positive Erwartungen für das Stadtleben an die neue Konzeption. „Dabei gilt es über dem gesamten Programm den Marktcharakter nicht aus den Augenzu verlieren“, erklärt uns der Leiter des Friedberger Bürgerbüros. Aus rechtlicher Sicht könne auch nicht gänzlich auf die ursprüngliche Benennung der Märkte verzichtet werden. Nun bleibt die Erwartung auf die am Ende gelungene Umsetzung der im Kreis von 70-80 Beteiligten erarbeiteten Ideen. Dazu zählt natürlich auch die Hoffnung auf gutes Wetter und einen - zumindest am ersten Markttag 2019 – einsichtigen und sonnigen Tag im April.Friedberger Blumenfest (Judika-Marktsonntag)am 7. April 2019 von 10 bis 18 Uhr in der Friedberger InnenstadtDie Geschäfte sind an diesem Tag geöffnet von 12 bis 17 Uhr