Ein Himmel voller Ballons

Bereits am 15. September 1991 erhielt der Kindergarten an der Aretinstraße seinen kirchlichen Segen, nun wird es wohl das letzte Fest in den Räumlichkeiten, die damals für 250.000 Mark für die Kinderbetreuung umgebaut wurde, gewesen sein. Denn bereits zum neuen Kindergartenjahr 2022 steht der Umzug in den Neubau an der Griesbachstraße an. Dann gibt es hoffentlich auch dort einen Himmel voller Ballons. Text und Bilder: Kindergarten Rinnenthal