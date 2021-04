Bürgernetz Friedberg: 400 leckere Ostergrüße für die Seniorenheime

In unzähligen Stunden bastelten die Freiwilligen 400 Osterhäschen aus Papiertüten und füllten diese mit kleinen, süßen Leckereien. Finanzielle Unterstützung hierfür kam vom Landratsamt Aichach-Friedberg.Darüber hinaus spendete ein Unterstützer des Bürgernetzes 18 Kuchen, die von der Konditorei Scharold gebacken wurden. So war den ehrenamtlichen Kuchenbäcker*innen vom Bürgernetz Friedberg einmal eine Pause vergönnt. Seit fast einem Jahr versorgen sie die Bewohner*innen und das Personal der Seniorenheime regelmäßig und unentgeltlich mit ihren süßen Kuchenpräsenten.Die Freude war groß bei den Senior*innen und dem Personal in den Einrichtungen, als die beiden ehrenamtlichen Fahrer, Josef Fromm und Robert Schmidt, die leckeren Ostergrüße überreichten