Ausflug ins Wittelsbacher Land mit dem E-Bike

das Land der Wittelsbacher erkunden, dabei die traditionelle, bayerisch-schwäbische Küche der Wittelsbacher Spezialitätenwirte genießen oder in gemütlichen Biergärten entspannen?Wer Näheres zu den ausgeschilderten Themen-Radtouren im Wittelsbacher Land erfahren möchte, kann die kostenfreie Radtourenkarte zusammen mit der neu aufgelegten Broschüre: Genuss im Wittelsbacher Land an der Infothek im Bürgerbüro der Stadt Friedberg erhalten.Selbstverständlich finden Sie die Karte und die Broschüre neben vielen weiteren Informationen zum Download auf unserer Internetseite unter: www.friedberg.debietet die Stadt Friedberg ab sofort einen E-Bike Verleih auch über das Wochenende an. Reservierungen und weitere Infos erhalten Sie unter:touristinfo@friedberg.de, 0821-6002-450/-451/-436 Die Ausleihgebühr pro Fahrrad und Tag beträgt 10 €.