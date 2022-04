Altpapier-Altkleidersammelaktion der Freunde der Friedberger Pfadfinder am 7. Mai

Die Altpapiersammlung der Freunde der Pfadfinderschaft St. Georg Friedberg e.V. findet am Samstag den 07.Mai 2022 statt. Dieses Jahr werden wieder wie gewohnt Altpapier, Illustrierte, Zeitungen und Altkleider gesammelt. Gesammelt wird in Friedberg, Friedberg West, St. Afra und Wiffertshausen bei jedem Wetter.

Aktive Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden mit Sammelfahrzeugen die am Straßenrand bereitgestellten Altpapier-Altkleiderspenden einsammeln und an den Volksfestplatz bringen. Das Material sollte bis spätestens 8:30 Uhr bereitliegen. Die Sammelteams bemühen sich, alle bereitgestellten Spenden einzusammeln. Sollte trotzdem etwas übersehen werden, kann dies bis 13.00 Uhr am Volkfestplatz abgegeben werden.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr die Aktion im gewohnten Rahmen durchführen können. Bereits seit 59 Jahren sind an diesem Tag generationenübergreifend 16- bis über 70-jährigePfadfinderinnen und Pfadfinder gemeinsam aktiv. Diese Sammelaktion trägt einen wichtigen Teil zur Unterstützung der ehrenamtlichen Jugendarbeit in Friedberg bei“, so Andrea Möck, die erste Vorsitzende des Fördervereins.

Wer eine größere Papierspende hat und wem es nicht möglich ist, die Spende am Straßenrand bereitzustellen, der melde sich bitte bis zum 05.Mai 2022 per Email an ev-info@pfadfinderfreunde-friedberg.de oder unter der Telefonnummer 0152-24310369 um eine Abholung zu koordinieren.

Der Erlös dieser Aktion wird ausschließlich für die Jugendarbeit der Pfadfinder*innen in Friedberg verwendet. Diese bedanken sich bei allen Spender*innen für ihre Unterstützung durchs Papiersammeln und -bereitlegen.

