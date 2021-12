Helfen, wo Hilfe gebaucht wird: 20 Jahre Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V.

Friedberg : Krankenhaus Friedberg |

Der Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V. blickt in seinem 20. Jubiläumsjahr zurück auf eine Fülle von Hilfeleistungen, Übernahmen von Patenschaften, Vermittlung von Spenden und Organisationen von Veranstaltungen zur Gesundheitsförderung.

Als Ergänzung zu den Zuschüssen des Staates und den großen finanziellen Leistungen des Landkreises und der Stadt Friedberg, wurde im Jahr 2001 der Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V. gegründet. Mit 56 anwesenden Personen wurde der Förderverein am 19. September 2001 aus der Taufe gehoben. Initiator und Gründungsmitgliedfreut sich: „220 Mitglieder stellen sich heute mit Spenden, Mitgliedsbeiträgen und ehrenamtlichem, persönlichen Einsatz in den Dienst der Unterstüzung der Belange des Friedberger Kankenhauses.“ Hilfe wird immer dann gebraucht, wenn die verfügbaren Mittel der öffentlichen Träger entweder nicht ausreichen oder nicht bereit gestellt werden. „Es ist uns in all den Jahren gelungen, so der Vereinsvorsitzende, „durch unseren Einsatz manche Lücke zwischen Notwendigem und Wünschenswertem zu schließen.“ Der Förderverein hat bis heute ca. 240.000 Euro an Investitionen für das Krankenhaus Friedberg gestellt. Zu den größeren Anschaffungen zählen ein Beatmungsgerät für die Intensivstation, ein Koloskop zur Darmspiegelung, ein Wiederbelebungsgerät „Lucas“ oder ein Lungenmessplatz.Die persönlichen Einsätze der Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins sind mittlerweile stadtbekannt und erfreuen sich großer Beliebtheit. Dazu zählt auch der alljährliche Plätzchenverkauf im Advent. Unter der Organisation der Krankenhaus-Vertreterin im Förderverein,und der „Bürgerin für Friedberg“backen viele Friedberger:innen und Friedberger Bäcker Plätzchen zum Verkauf für den Förderverein. Mit Werbeaktionen, etwa beim „Baby-Tag“ in der Friedberger Max Kreitmayr-Halle, auf den Friedberger Märkten oder der Info-Schau von Handel und Gewerbe präsentiert sich der Förderverein und wirbt um Spenden und neue Mitgliedschaften.Der Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V. organisiert auch mehr als 50 medizinische Vortragsreihen und Podiumsdiskussionen zur Gesundheitsvorsorge. Dabei klären Ärzte aus dem Krankenhaus über kleine und große Krankheitsfälle auf. Ziele sind hier die Vermittlung sachkundiger Informationen und die Darstellung der Leistungsfähigkeit des Friedberger Krankenhauses.Mit Flyern und großen Plakaten an expliziten Orten wirbt der Förderverein um Spenden und neue Mitglieder. Zu sehen sind aktuell große Plakate etwa vor dem Eingang zum Krankenhaus, beim Kreisverkehr in Friedberg-Süd und beim Ortseingang nach Friedberg an der Augsburger Straße.Es sind aber auch die vielen kleinen Maßnahmen des Fördervereins, welche den Patienten beim Aufenthalt im Krankenhaus direkt zugute kommen: Bedürftigen stellt der Verein etwa Geld für die Nutzung von Telefon oder Fernseher bereit. Bilder der Friedberger Kunstspechte bringen Farbtupfer in die Patientenzimmer und mit Buchspenden wird die Bibliothek aktualisiert. Mit solchen Maßnahmen erfüllt der Förderverein Wünsche von Personal und Patienten.„Unsere Mitglieder haben mit viel Einsatz Vereinsarbeit geleistet. Zahlreiche Patienten quittierten ihre Zufriedenheit während der Behandlung im Friedberger Krankenhaus, mit ihrer Versorgung und mit der Ausstattung und der Umgebung der Patienten- und Behandlungsräume mit großzügigen Spenden. „Es sind auch die vielen Gespräche und Aktionen, welche uns immer wieder neue Unterstützer des Fördervereins finden lassen. „Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 25 Euro können auch Sie dazu beitragen, mache finanzielle Leistung für Patienten im und für die Belange des Krankenhauses Friedberg möglich zu machen, welche eben von den öffentlichen Trägern nicht aufgebracht werden können“, appelliert Vorsitzender Rüdiger Lischka an die Friedberger Bürger:innen.Förderverein Krankenhaus Friedberg e.V.Anschrift:Krankenhaus Friedbergz.Hd. FKF e.V.Herrgottsruhstraße 386316 FriedbergTelefon: +49 (0)821 - 6004 351Telefax: +49 (0)821 - 6004 354Mail: foerderverein-kh-fdb(at)klipa.deSpendenkonto:Stadtsparkasse AugsburgIBAN: DE26 7205 0000 0000 7022 90BIC: AUGSDE77XXXMitgliedsbeitrag: 25 € / Jahr