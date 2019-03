Der (neue) Zug kommt.

Heimlich, still und leise ist er weg: der RegioSprinter, das „Gesicht“ der Bördebahn, wenn man es dann auf den Fahrzeugtyp reduziert. Genau so leise kommt etwas Neues: der Stadler Regio-Shuttle RS1. Was das alles mit der Eifel-Bördebahn zu tun hat, zeigte sich erstmals am Karnevalswochenende auf der Bahn durch die Zülpicher-Börde.

„Mit diesem Triebwagen haben wir viel Freude aber auch viel Leid gehabt“, so kommentiert einer der Triebfahrzeugführer den Abschied vomin der Woche vor Karneval - dann hieß es: Abschied nehmen vom alten Arbeitsgerät. Der RegioSprinter verlässt die Rurtalbahn GmbH.Der, ein Schienenfahrzeug für den Personennahverkehr ist ein von Siemens-Duewag entwickelter und gebauter leichter Dieseltriebwagen für den schnellen Regionalverkehr. Derwurde vom Hersteller auch unter der Bezeichnung „RVT“ bekannt. Die Dürener Kreisbahn schaffte1995 Jahren siebzehn dieseals Neufahrzeuge an. Mit guter Beschleunigung und verlässlichen Motoren, einer „richtigen Hakenkupplung“ und hauptsächlich verbauter elektrischer Steuerung war dies für die Stammstrecken an der Rur eine Art Quantensprung im Vergleich zu den alten Triebwagen der damaligen Deutschen Bundesbahn (Schienenbus VT98). Schnell wurde der RegioSprinter auf den Strecken rund um Düren heimisch.Auf der Eifel-Bördebahn zwischen Düren und Euskirchen kam dieser Fahrzeugtyp von Anfang an und mit Absicht als moderner Triebwagen auf alter Strecke zum Einsatz. Über die vielen Jahre wurde klar dokumentiert: man wünscht sich seitens der Bürger modernen Nahverkehr, und eben keine Museumsbahn. Für die Eifel-Bördebahn und denwaren zweifelsohne die Einsätze rund um die Landesgartenschau 2014 in Zülpich die Höhepunkte. Neben dem Sonderwagen in der Gestaltung durch den Künstler Otmar Alt war auch ein Fahrzeug mit einer LaGa-Sonderbeklebung im Einsatz. Wenn der Triebwagen gemütlich von Vettweiß nah Zülpich fuhr, genossen die Fahrgäste den Blick aus den großen Fenstern auf die Landschaft bei einer Tasse Kaffee. Nebenbahnidylle.Seit dem 25. Februar 2019 ist dies Geschichte. Die letzten dreider Rurtalbahn verließen den Bahnhof Düren in Richtung Tschechische Republik. Dorthin wurden die mittlerweile doch etwas betagtennämlich verkauft. Bei einer tschechischen Eisenbahngesellschaft werden diese aufgearbeitet bzw. restauriert und zukünftig im Regionalverkehr eingesetzt.Auf der Eifel-Bördebahn sieht man ab sofort den Triebwagen vom. Es handelt sich um einen wesentlich moderneren Nahverkehrstriebwagen, der, im Gegensatz um, über Drehgestelle verfügt, was die Fahrt wesentlich ruhiger macht. Gebaut wurden die aktuellen Fahrzeuge mit den charakteristischen trapezförmigen Fensterbändern im Jahr 2011. Neu sind sie damit zwar auch nicht mehr, aber dennoch eine komplett andere Fahrzeuggeneration. Auch ist neben dem besser Fahrkomfort eine Toilette an Bord und der dieselmechanische Triebwagen ist deutlich leiser unterwegs.Still und leise – so wie derging, kommt tatsächlich der Neue daher. Mit Blick auf den geplanten Vorlaufbetrieb auf der Eifel-Bördebahn mal wieder ein Schritt hin zum professionellen Planbetrieb einer vollständig reaktivierten Eisenbahnstrecke . Mit mehr Fahrkomfort!