Am 19. August 2021

Zum Beispiel - Adretta ist eine Speise- und Veredelungskartoffel mit auffallend runden Knollen und war in Deutschland Kartoffel des Jahres 2009.Kartoffeln zeichnen sich durch ihre vielfältige Verwendung in der Küche aus. Zwar kann man sie das ganze Jahr über kaufen, aber viele Kartoffelsorten sind auch sehr gut lagerfähig. So kann man sich noch lange nach der Erntezeit über die selbstangebauten Kartoffeln freuen. Von der Kartoffelernte kommen nur jene Exemplare ins Lager, die keine grünen Stellen oder braune Flecken haben. Der ideale Lagerraum ist dunkel. gut belüftet und zwischen 4-8 °C kühl. Außerdem sollten Sie die Kartoffeln regelmäßig kontrollieren, denn faulende Kartoffeln müssen aussortiert werden.