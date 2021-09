Anzeige

Broschüre Bundesagentur für Arbeit

Die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg ist eine obere Bundesbehörde.Sie stellt sich in der Broschüre "Der Weg zur Arbeit Die Bundesagentur für Arbeit stellt sich vor" selbst vor. Der Umfang der Broschüre beträgt 48 Seiten.



Die Broschüre stammt aus dem Jahre 2013 und mag daher auf den ersten Blick veraltet erscheinen. VIele Grundlagen sind aber auch heute noch aktuell. Die Ausführungen sind natürlich idealtypisch und idealistisch, zumal keine Aussagen zu Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen sowie finanzielle Hilfen enthalten sein können.



Die Broschüre kann daher bestenfalls eine Einführung in Organisation und Denkweise einer deutschlandweit tätigen Bundesbehörde sein.

