Corona so oder so . . .

Am Sonnabend war seit langer Zeit mal wieder ein Flohmarkt auf dem Parkplatz des Supermarktes.Auf fein, dachte ich geh mal hin, vielleicht gibt es was interessantes.Der Mensch denkt und Gott lenkt . . . es gab nix interessantes (was mich interessiert hätte).Die Anzahl der Händler und der potentiellen Käufer hielten sich in Grenzen. Vielleicht es es sich noch nicht so rumgesprochen.Aber jetzt kommts: man guckt sich ja um und ich musste (leider) feststellen, dass ich fast der einzige war, der eine Maske aufhatte.Wie unvernünftig sind denn nur die Leute, gerade die Händler, die ja den ganzen Tag dort 'rumstehen' . . .Und dann wundern wenn die Zahlen wieder hochgehen.Ich frage mich ernsthaft was NACH den Ferien werden soll - ich könnte fast wetten . . .