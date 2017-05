"An der S A A L E hellem Strande..."

gemeinsam auf Reisen, um das einmalige Ensemble derkennenzulernenHoch oben in luftiger Höhe über dem Saaletal, schon von weitem auf einem Kalksteinplateau sichtbar, trohnen diese drei Schlösser aus unterschiedlichen Epochen:- das" vom Kaiser Otto I.- das, in dem J. W. v. Goethe Quartier nahm und- dasvom Großherzog Carl August von Sachsen,Harmonisch wurden sie miteinander verbunden durch einen in fünf Terrassen angelegten Park nach englischem und französischem Vorbild. Die damals schon angelegten steilen Weinberge, Laubengänge und Rosenspaliere erfreuen uns noch heute, wie auch jeden anderen Besucher.Ihre Berühmtheit verdanken die Schlösser dem Wirken, der sich hier mehrfach aufhielt und die Schönheit dieses Ensembles und der sie umgebenden Landschaft in seine Werken pries.So schrieb er 1828 in einem Brief an einen Freund:" Die Aussicht ist herrlich und fröhlich, die Blumen blühen in den wohlunterhaltenen Gärten, die Traubengeländer sind reichlich behangen, und unter meinem Fenster seh ich einen wohlgediehenen Weinberg....Von den anderen Seiten sind die Rosenlauben bis zum Feenhaften geschmückt..." *Schöner kann ich es ganz bestimmt nicht beschreiben, was wir dort zu sehen bekamen. Diese Zeilen haben auch heute noch ihre Gültigkeit und deshalb will ich es auch bei dieser Beschreibung belassen und hoffe, meine Fotos können die geschriebenen Worte des großen deutschen Dichters noch etwas untermauern...Wir Reisende waren jedenfalls hellauf begeistert und schwärmen noch heute von diesem wunderbaren Erlebnis...* Quelle "Das Goethezeitportal"