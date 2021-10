Radfahren in Ostfriesland: Der ADFC Burgwedel lädt ein

Krummhörner Kirchturmtour

Bildervortrag.Am Donnerstag, 11. November 2021 findet um 19.00 Uhr ein Beamervortrag des ADFC Burgwedel im Gasthaus am Markt in Großburgwedel, Am Markt 3 statt:Wolfgang Maaß aus Langenhagen zeigt Bilder von der Krummhörner Kirchturmtour:Dieses jährliche Rad-Event verbindet das Radfahren mit der ostfriesischen Kultur.Mit dem Fahrrad gilt es, 23 Kirchen in 19 Krummhörner Dörfern zu entdecken:Vom Startpunkt geht es rund 70 Kilometer durch die einmalige Landschaft der Krummhörn zwischen Emden und Norden. Kirchführungen, Orgelkonzerte und Besichtigungen der Gruften laden zu kleinen und größeren Pausen ein.Vor und nach dem Vortrag gibt es Informationen des ADFC Burgwedel zu Fahrradreisen in Deutschland.Anmeldung bitte unter steffen.timmann@gmail.com oder 05139 7671.- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit. Und um wahrheitsgerechte Aufklärung.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Ortsgruppe im Fahrrad-Club ADFC Region Hannover e.V.Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75