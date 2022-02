Minecraft Freebuild Server öffnet seine Pforten

Ab Morgen, dem 18. Februar 2022 öffnet er offiziell seine Pforten. Seit gestern 18 Uhr ist er zwar schon betretbar, befindet er sich jedoch noch in der Beta-Testphase. Bis dahin registrierten sich schon über zehn Beta-Tester. Bisher zeigt sich alles noch ganz ruhig und keine gravierenden Fehler treten auf.Bei Freebuild.online handelt es sich dabei um ein ganz besonderes Projekt. Wie der Inhaber des Servers auf der offiziellen Webpräsenz bekannt gibtMit eigenen Systemen versucht er die Spieler zu begeistern und an den Server zu binden. Spielen solle man dort direkt können, ohne irgendwelche Freischaltungen. "Du kannst sofort durch das sich am Spawn befindene Endportal springen über die Spawnmarkierung aus Bedrock laufen und anfangen zu bauen."Des Weiteren sind jetzt auf der Webpräsenz Anzeigen für die Suche nach folgenden Teammitgliedern geschaltet: Developer, Supporter und Builder. Bei Interesse soll man eine ausführliche E-Mail an bewerbung@freebuild.online senden